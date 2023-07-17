Брызгалов — об эмоциях после сохранения «Факелом» места в РПЛ: просто груз с плеч

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов рассказал, какие испытал эмоции, когда команде удалось сохранить место в Российской Премьер‑Лиге (РПЛ) по итогам стыковых матчей с «Енисеем».

«Чья это заслуга? Это заслуга вообще всего клуба, начиная от генерального и спортивного директоров, селекционного отдела, болельщиков, города и заканчивая сотрудниками базы. Каждый в этот сезон вложил частичку себя, свою душу. И каждый наш тренер внёс большой вклад: и Василенко, и Пятибратов, и Евсеев. Кто‑то в течение сезона приходил, а кто‑то уходил.

Но абсолютно все, весь клуб сделал всё, чтобы остаться в Премьер‑Лиге в первом сезоне после долгого перерыва. Что чувствовал после финального свистка в матче с «Енисеем»? Просто груз с плеч. Положительные эмоции, которые хочется постоянно переживать — класс, фантастика, супер, здорово! Эмоции профессионального футбола — то, чем надо дорожить. Не каждому дано испытать это!» — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

В сезоне‑2022/2023 «Факел» занял 14‑е место в чемпионате России и сохранил место в РПЛ по итогам стыковых матчей с красноярским «Енисеем» (1:0, 2:0).