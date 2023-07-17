Главный тренер «Родины Медиа» Каряка высказался о целях команды в Кубке России

Главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка заявил, что для его команды в розыгрыше Фонбет Кубка России важнее всего будет заявить о себе и попытаться пройти хотя бы первый раунд турнира.

«Пока сложно говорить о сопернике в первом рынде, так как мало информации о команде. Только сейчас узнал итоги жеребьёвки, будем изучать соперника. Тут нельзя быть довольным или нет. Есть соперник, поэтому надо играть.

Какие цели стоять перед командой на предстоящий Кубок России? Если честно, то не могу сказать, что мы куда-то далеко дойдём. Такой задачи не стоит. Но хочется показать себя и двигаться от раунда к раунду: постараться пройти хотя бы первый, а там дальше будет видно», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что в первом раунде Кубка России турнира принимают участие и любительские команды. Соперником «Родины Медиа» на этой стадии турнира стало вологодское «Динамо».

Напомним, медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.