Главный тренер 2DROTS Кузнецов оценил соперника в первом раунде Пути регионов в Кубке

Главный тренер медиафутбольной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал жеребьёвку Фонбет Кубка России. Команда Кузнецова сыграет в турнире с «Сахалином».

«Сахалин» — команда из Второй лиги. Крепкий середняк. Нам надо будет серьёзно готовиться к этому матчу. Почему мы должны считать, что это слабый соперник? Это не так. Хорошая и боевая команда. Я доволен жребием. Сделаем всё, чтобы пройти дальше.

Уверен, настрой на нас будет сумасшедший. Мы являемся раздражителем для всех. К медийным командам начали относиться уже более серьёзно. Нас ждут интересные противостояния!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Отметим, что в первом раунде Кубка России или на стадии 1/256 финала турнира принимают участие и любительские команды.

Напомним, медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.