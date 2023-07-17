Главный тренер 2DROTS Кузнецов оценил соперника в первом раунде Пути регионов в Кубке

Главный тренер медиафутбольной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал жеребьёвку Фонбет Кубка России. Команда Кузнецова сыграет в турнире с «Сахалином».
«Сахалин» — команда из Второй лиги. Крепкий середняк. Нам надо будет серьёзно готовиться к этому матчу. Почему мы должны считать, что это слабый соперник? Это не так. Хорошая и боевая команда. Я доволен жребием. Сделаем всё, чтобы пройти дальше.
Уверен, настрой на нас будет сумасшедший. Мы являемся раздражителем для всех. К медийным командам начали относиться уже более серьёзно. Нас ждут интересные противостояния!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Отметим, что в первом раунде Кубка России или на стадии 1/256 финала турнира принимают участие и любительские команды.
Напомним, медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.
- 17 июля 2023
-
16:54
-
16:52
-
16:43
-
16:33
-
16:25
-
16:23
-
16:15
-
16:13
-
16:07
-
16:05
-
15:56
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:40
-
15:31
-
15:24
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:40
-
14:38
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:11
-
14:09
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:19