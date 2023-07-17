Валерий Газзаев объяснил, почему «Зенит» решил подписать Марио Фернандеса

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход экс-игрока армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

«Мы знаем, что Фернандес — игрок высокого уровня и класса. Марио демонстрировал это на протяжении десяти лет в ЦСКА и в матчах за национальную команду. Это высококлассный игрок!

Мы все знаем, что он очень хотел перейти в ЦСКА, но по какой-то причине трансферная сделка не состоялась. «Зенит» в этой ситуации сработал быстро. У питерского клуба как раз уязвимая зона правого защитника. Если Марио будет здоров, то, конечно, принесёт большую пользу «Зениту».

Клуб сделал очень хорошую покупку. Фернандес обладает психологией победителя и менталитетом игрока, который стремится добиться больших высот. «Зенит» неслучайно пригласил его, учитывая психологию и футбольные качества», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.