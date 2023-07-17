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Турнирная таблица Первой лиги после 1-го тура: «Родина» занимает первое место

Турнирная таблица Первой лиги после 1-го тура: «Родина» занимает первое место
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Завершился 1-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Сегодня, 17 июля, состоялись последние два матча.

По итогам 1-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московская «Родина», которая разгромила новичка лиги саратовский «Сокол» со счётом 4:0. Второе место занимает «Тюмень», поднявшаяся из Второй лиги. Тюменцы обыграли «Химки», которые вылетели из Российской Премьер-Лиги, со счётом 3:1. Три команды одержали победы со счётом 2:0: «Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо», «СКА-Хабаровск» победил «Шинник», а «Акрон» оказался сильнее «КАМАЗа». На шестой и седьмой строчках располагаются «Енисей» и «Нефтехимик», которые обыграли со счётом 2:1 «Кубань» и «Волгарь» соответственно.

«Алания» и «Черноморец», а также «Арсенал» и «Ленинградец», сыгравшие вничью, находятся в середине турнирной таблицы. «Волгарь», «Кубань» и «Химки» занимают места с 12-го по 14-е. В зоне вылета: «Шинник», «КАМАЗ», «Динамо» и «Сокол».

Матчи 2-го тура пройдут 23 и 24 июля.

Турнирная таблица Первой лиги
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