Газизов: у меня было предложение от очень большого клуба РПЛ. Но я в итоге отказал

Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему принял предложение махачкалинского «Динамо», а также отметил, что у него было предложение от топ-клуба из РПЛ.
«Как появился вариант с махачкалинским «Динамо»? Гаджи Муслимович Гаджиев позвонил, говорит: «Приходи, будем работать вместе». Очень приятно, когда такой человек, у которого надо учиться футболу, зовёт тебя работать с ним. Для меня это большая честь. Я сказал: «Давайте закончу с «Уфой», а потом приму приглашение».
Немного сдерживал от перехода в «Динамо» только тот факт, что у меня было предложение от очень большого клуба РПЛ на определённую должность. Но я в итоге отказал.
Не хочу говорить, что именно за клуб это был. Ещё на руках у меня было предложение из Казахстана. Потом, когда чуть-чуть успокоился, принял приглашение Гаджи Муслимовича.
Деньги не были определяющим фактором для меня. Честно скажу: в «Динамо» пришёл учиться тому, чего я ещё не знаю. Мне нужен такой человек, у которого я научусь футболу. Здесь это Гаджиев», — приводит слова Газизова Sport24.
Газизов был назначен генеральным директором махачкалинского «Динамо» в начале июля. До этого 54-летний функционер работал в «Уфе».
- 17 июля 2023
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