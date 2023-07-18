Зырянов: наш план был — напустить туман на сборах и по-другому действовать в чемпионате

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о матче 1-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» (1:1).
«Хороший матч, боевой. Я думаю, зрителям он должен был понравиться. Ни одна команда не хотела проиграть в 1-м туре, поэтому такой напряжённый первый тайм, и второй тайм. По игре можно сказать, что «Алания» немножко нас поддавливала в первой части первого тайма. В конце первого тайма мы выровняли игру. Во втором — игра была более-менее равная. Думаю, результат закономерен.
В контрольных матчах прививали игру от ворот, а сегодня не получалось? Это был наш план на игру — напустить туман на сборах и по-другому действовать в чемпионате.
Если главный тренер соперника сказал, что мы смогли ввести их в заблуждение — значит, что мы всё сделали правильно (улыбается)», — сказал Зырянов на послематчевой пресс-конференции.
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