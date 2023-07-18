Криштиану Роналду заявил, что больше не вернётся в европейский футбол
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что больше не вернётся в европейский футбол.
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.
Ранее Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португальский нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
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