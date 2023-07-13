Роналду пострадает из-за экс-звезды ЦСКА. На «Аль-Наср» наложили жёсткий бан

У команды Криштиану Роналду большие неприятности? Как сообщает Goal, на «Аль-Наср» наложили трансферный бан, что не позволит им регистрировать новичков. Причина – проблемы с выплатами бывшему футболисту ЦСКА.
С 2018 по 2020 год за «Аль-Наср» выступал нигерийский нападающий Ахмед Муса. Российским болельщикам он хорошо знаком по играм за ЦСКА. Затем транзитом через «Лестер» нигериец оказался в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» не выплатил Мусе бонусы, связанные с его выступлениями за клуб. Нападающий добился активации пункта, по которому должен был получить € 460 тыс.
В официальном постановлении ФИФА сообщается, что «Аль-Наср» не выплатил эту сумму + проценты за результативность Ахмеда. Муса провёл за клуб 60 матчей, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. А в сезоне-2018/2019 помог «Аль-Насру» стать чемпионом Саудовской Аравии. Но боссы клуба не сильно оценили вклад нигерийца, не выполнив контрактные обязательства.
Ахмед Муса в «Аль-Насре»
Фото: Al-Nassr
Первоначально ФИФА опубликовала постановление в октябре 2021 года. В нём организация заняла сторону Мусы и предупредила «Аль-Наср»: на клуб наложат трансферный бан, если игроку не выплатят причитающуюся сумму. Руководство проигнорировало решение и получило неприятные последствия. Запрет на регистрацию новичков распространяется как на внутренние, так и на международные трансферы. То есть «Аль-Наср» не сможет зарегистрировать Марсело Брозовича, приобретённого летом у «Интера».
В первоначальном постановлении ФИФА в октябре 2021-го отмечалось, что потенциальный запрет будет действовать в течение трёх трансферных окон. Руководство «Аль-Насра» также предупреждали, что вопрос передадут в Дисциплинарный комитет ФИФА, если саудовцы всё ещё не заплатят до окончания бана. Стоит отметить, что проблема возникла до того, как «Аль-Наср» перешёл под управление Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По сообщениям Mirror, новые боссы готовы выплатить деньги Мусе, чтобы поскорее снять запрет. Вероятно, ФИФА пойдёт навстречу «Аль-Насру» и отменит бан на три окна.
Криштиану Роналду в «Аль-Насре»
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
В саудовскую лигу массово приезжают звёзды – грех не воспользоваться моментом, чтобы позвать кого-то ещё, кроме Криштиану Роналду, Давида Оспины и Андерсона Талиски. Как минимум стоит решить проблему ради регистрации звёздного хорватского полузащитника Брозовича.
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