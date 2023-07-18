Немецкая футболистка: не знаю ни одной «девушки-Неймара» – чтобы валялась по 2-3 минуты

Защитник национальной команды Германии София Кляйнхерн высказалась о женском футболе.

«Я не знаю ни одной «девушки-Неймара». Я, например, не знаю ни одного игрока, который валялся две-три минуты. На самом деле мы всегда отдаемся каждой секунде игры – и даже в случае поражения нас никогда нельзя упрекнуть в том, что мы не выкладывались на полную, даже когда проигрывали. В нашей команде невероятно много страсти. Когда стадион переполнен, это незнакомое для нас чувство. Мы не только ожидаем, что зрители будут рядом с нами, но и мы будем рядом с ними», — приводит слова Кляйнхерн Playboy.de.

20 июля стартует женский чемпионат мира. Национальная команда Германии в одной группе сыграет с Колумбией, Южной Кореей и Марокко.