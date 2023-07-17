Кто выиграет женский чемпионат мира — 2023. Американки пойдут на рекорд?

20 июля стартует чемпионат мира по футболу среди женщин. Турнир продлится ровно месяц — до 20 августа. ЧМ впервые проводится в Южном полушарии, и за его организацию взялись сразу две футбольные конфедерации (Азии и Океании).

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Женский чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии станет масштабным событием. Ещё бы — впервые в истории в нём примут участие 32 национальные команды. Кроме того, сборные рассчитывают на повышенные призовые от ФИФА, поскольку организаторы уже реализовали больше билетов, чем на минувшем ЧМ-2019 во Франции.

Главные тренеры команд постарались и собрали лучших футболисток планеты. Наверняка зрителей ждут фантастические по накалу и интриге матчи. Так кто же является наиболее вероятным победителем ЧМ-2023?

США идёт напролом

Женская сборная США по футболу — явный фаворит ЧМ-2023. Национальная команда выиграла два чемпионата подряд в 2015 и 2019 годах и приложит все силы, чтобы победить на третьем турнире кряду.

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Если американки выиграют в финале ЧМ-2023, то станут первой командой в истории, которой удалось сделать это трижды подряд. Подобного достижения не удалось добиться ни одной сборной, в том числе мужской.

Тренерский штаб США пошёл на резкое омоложение состава и вызвал на турнир много талантливых дебютанток. Но снова в заявке неувядаемый лидер и душа национальной команды Меган Рапино. 38-летняя футболистка, которая держит под контролем центр поля, согласилась выступить на турнире.

Для Меган нет в футболе никаких секретов, поскольку стартующий чемпионат станет четвёртым в её уникальной карьере. Несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст, Рапино предельно мотивирована на победу, о чём заявила на своей странице в социальной сети.

В ходе жеребьёвки США попали в группу Е. Американкам предстоит преодолеть сопротивление Вьетнама, Нидерландов и Португалии. Это довольно сильные команды, но действующим чемпионкам вполне по силам квалифицироваться в плей-офф. Букмекеры принимают ставки на победу сборной США на ЧМ-2023 за коэффициент 3.62.

Чемпионки Европы голодны до титулов

Второй в списке наиболее вероятных победительниц ЧМ-2023 идёт сборная Англии. Букмекеры высоко оценивают шансы команды выиграть финальный матч. Напомним, именно англичанки являются действующими чемпионками Европы по футболу.

Победы «львиц» неразрывно связаны с появлением на посту главного тренера Сарины Вигман. Она провела яркую карьеру на футбольном поле, выиграв Кубок Нидерландов. Вигман придерживается атакующего стиля, стараясь доминировать над соперником за счёт тотального прессинга.

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Англичанки полны уверенности в собственных силах перед ЧМ-2023. Для этого у них есть веские основания — в недавнем товарищеском матче они без вариантов обыграли сборную США. Кроме того, лишь поражение в игре с Австралией остановило их беспроигрышную серию из 30 встреч.

Главные надежды болельщиков англичанок связаны с 24-летней Алессией Руссо. Она представляет лондонский «Арсенал» и небезосновательно считается лучшей нападающей сборной. Руссо стала второй в команде по количеству забитых мячей на отборе к Евро-2022, хотя в большинстве матчей выходила на замену.

В группе D «львицам» предстоит бороться за выход в плей-офф с Китаем, Гаити и Данией. Вряд ли эти команды доставят им неприятности. Букмекеры оценивают победу Англии на ЧМ-2023 коэффициентом 4.55.

Рекорду быть!

По нашему мнению, сборная США — наиболее вероятный победитель чемпионата мира — 2023. Тренерскому штабу удалось найти оптимальный баланс между опытом и мотивацией молодых футболисток. В каждой линии у американок есть лидеры, а участие в турнире Меган Рапино автоматически выделяет США в качестве главного фаворита.

На пользу команде пошло и поражение в товарищеской игре от Англии. Судя по результатам последних контрольных встреч, из действий американок улетучились вальяжность и самоуверенность. Тренеры и футболистки предельно сконцентрированы на победе на ЧМ-2023.

Ставка: сборная США выиграет ЧМ-2023 за коэффициент 3.62.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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