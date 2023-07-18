«Фламенго» хотел купить Вендела в 2022-м, но тот выбрал «Зенит». Теперь он не в приоритете
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Полузащитника «Зенита» Вендела летом 2022 года хотел подписать «Фламенго», он был для клуба приоритетным вариантом. Однако 25-летний футболист решил продлить контракт с действующей командой, а теперь «Фламенго» не рассматривает Вендела в качестве важной трансферной цели. Об этом сообщает журналист Раиса Симплицио в «Твиттере».
По сведениям источника, сейчас «Фламенго» отдаёт предпочтение подписанию Клаудиньо, хотя ранее сам футболист заявил, что остаётся в «Зените». Однако на текущем рынке подписание Вендела более вероятно, так как игрок хочет сменить команду, а «Зенит» открыт к продаже или аренде футболиста.
Контракт Вендела рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Бразилец выступает за команду с 2020-го.
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