«Зенит» готов отпустить Вендела в платную аренду — Касагранде

Полузащитник «Зенита» Вендел доступен для аренды на следующий сезон, однако российский клуб требует за это финансовую компенсацию. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».

25-летний Вендел продолжает находиться в Бразилии, вне расположения «Зенита», начавшего подготовку к сезону в конце июня. Без бразильца клуб успел сыграть на Кубке PARI Премьер, а также выиграть Суперкубок России, обыграв ЦСКА (0:0, 5:4 пен). Контракт Вендела, продлённый в 2022 году, действует ещё четыре года.

Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года, когда перешёл в команду из лиссабонского «Спортинга». С российским клубом полузащитник выиграл пять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге и две — в Суперкубке страны.