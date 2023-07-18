«Краснодар» представил новые комплекты формы на сезон-2023/2024 на своём официальном сайте.

Весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся силами специалистов клуба. В результате «Краснодар» получил форму, в которой игроки будут ярко выглядеть на поле, а болельщики клуба – как на трибунах стадиона, так и в повседневной жизни.

Домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов – от тёмно-зелёного до неонового. Паттерн домашней футболки связывает в своем дизайне палитру цветов стадиона и его изумрудный газон. Клубная эмблема в домашнем комплекте представлена в монохромном исполнении.

Новая домашняя форма «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

Новая домашняя форма «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

Выездной выполнен в более мягких, светло-мятных тонах, подчеркивающих лёгкость и чистоту игры. Особенность этого комплекта – перламутровая эмблема с цветовым переливом.

Новая гостевая форма «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»