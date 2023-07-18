Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук уволен из «Целе»

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук уволен из словенского «Целе». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

55-летний Пилипчук возглавил словенскую команду в июне 2022 года, под его руководством команда провела 39 матчей. Ранее специалист работал в «Долгопрудном», «Спартаке-2», минском «Динамо». В грозненском «Ахмате» и московском «Спартаке» Пилипчук исполнял роль помощника главного тренера.

Ранее за словенскую команду выступал российский защитник Григорий Морозов, перебравшийся в Израиль. За команду продолжает играть нападающий Ловро Бизяк, известный в Российской Премьер-Лиге по выступлениям за «Уфу».

Причины ухода Пилипчука, закончившего игровую карьеру в 2003 году, не сообщаются.