Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук уволен из «Целе»
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Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук уволен из словенского «Целе». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
55-летний Пилипчук возглавил словенскую команду в июне 2022 года, под его руководством команда провела 39 матчей. Ранее специалист работал в «Долгопрудном», «Спартаке-2», минском «Динамо». В грозненском «Ахмате» и московском «Спартаке» Пилипчук исполнял роль помощника главного тренера.
Ранее за словенскую команду выступал российский защитник Григорий Морозов, перебравшийся в Израиль. За команду продолжает играть нападающий Ловро Бизяк, известный в Российской Премьер-Лиге по выступлениям за «Уфу».
Причины ухода Пилипчука, закончившего игровую карьеру в 2003 году, не сообщаются.
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