Олич — о Медине в «Спартаке»: в моё время такой переход был невозможен

Бывший футболист и главный тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на уход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«В моё время такой переход из ЦСКА в «Спартак» был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но, если предлагают условия получше, то уходят. В моё время ЦСКА был сильнейшей командой и все хотели к нам, поэтому свой переход в «Спартак» я не могу даже представить.

У ЦСКА совсем нет трансферов на вход? В прошлом сезоне пришло много футболистов. Сейчас ушёл, по сути, только Медина. В Суперкубке на скамейке я увидел 12 футболистов. Когда я тренировал ЦСКА, у нас был один полевой игрок в запасе (смеётся). Думаю, команда хорошая у ЦСКА, но кто сейчас в России усиливается? Наверное, только «Зенит» и «Спартак», — приводит слова Олича Metaratings.