Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит»
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.
«Я был удивлён, что за «Зенит» восемь легионеров играло в Суперкубке против ЦСКА, это очень много. Марио требовалось время, сейчас он возвращается в Россию. Хоть он толком и не играл полтора года, но в «Зените» полно бразильцев, он будет как дома.
Болельщики воспринимают поступок Марио как предательство? Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушёл в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение. Марио перешёл в команду, которая последние 10 лет всегда борется за чемпионство. А ещё в ней много бразильцев. Думаю, в этом и есть основные причины», — приводит слова Олича Metaratings.
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