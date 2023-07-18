Бразильский журналист: Клаудиньо не пожалеет усилий, чтобы перейти во «Фламенго»

Бразильский журналист Йонас Стельманн рассказал о последней информации по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго».

Тем, кто спрашивает меня о последних новостях между Клаудиньо и «Фламенго», хочу заверить, что их у меня нет. В последний раз мне сообщили, что «Фламенго» сделал мощное предложение «Зениту», но клуб ещё на него не отреагировал. Мои коллеги сообщают, что стороны уже согласовали сумму. Что я точно знаю, так это то, что Клаудиньо, как и Вендел, не пожалеет усилий, чтобы оказаться во «Фламенго». Они хотят играть за эту команду», — написал Стельманн в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» по-прежнему ведёт переговоры о переходе 26-летнего Клаудиньо, несмотря на заявления игрока. Клаудиньо сообщал, что остаётся в «Зените».