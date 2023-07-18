«Фламенго» достиг прогресса в переговорах по Клаудиньо, «Зенит» устроила сумма — Хиль
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«Фламенго» согласовал с «Зенитом» сумму выплаты за полузащитника Клаудиньо, однако сейчас стороны ведут переговоры о способе оплаты. Бразильский клуб собирается выплачивать её частями, но уже понимает, что достиг в этом трансфере прогресса. Об этом сообщает журналист Серхио Хиль в «Твиттере».
Источник не оглашает сумму, но ранее сообщалось, что «Фламенго» был готов заплатить за игрока около € 17–18 млн. Несмотря на то что сам Клаудиньо заявил о том, что остаётся в «Зените», директор «Фламенго» сообщил, что переговоры продолжаются, хотя и признал, что для его команды они очень сложные.
Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «РБ Брагантино». В российской команде полузащитник выиграл четыре трофея.
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