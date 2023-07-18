В «Спартаке» сообщили, что матч с «Нефтчи» состоится, несмотря на непогоду
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что на товарищеском матче между красно-белыми и «Нефтчи» ожидается аншлаг.
«Ожидаем на матче около 20 тысяч человек. Надеемся, стихия не помешает», — сообщил Зеленов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, «Спартак» сыграет с азербайджанским «Нефтчи» сегодня, 18 июля. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
Для команды Гильермо Абаскаля этот матч станет последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки, следующую игру красно-белые проведут в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.
Прошлый сезон красно-белые завершили на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 54 очка.
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