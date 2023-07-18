«Тоттенхэм» готов продать Давинсона Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн

«Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по Давинсону Санчесу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Лондонский клуб готов продать защитника за € 13,3 млн и запросил за него именно такую сумму. Сторона игрока просит зарплату в размере € 3 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Спартак» предложил «Тоттенхэму» за Давинсона Санчеса около € 8–10 млн. Также отмечалось, что в услугах футболиста заинтересован испанский «Реал Бетис».

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017-го. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.