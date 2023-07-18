ФНЛ согласовала порядок проведения матчей между ялтинским «Рубином» и «Кубань Холдинг»

Администрация ФНЛ согласовала порядок проведения матчей между «Кубань Холдинг» и «Рубином» из Ялты, сменив при этом очерёдность проведения игр, сообщается в телеграм-канале ЛЕОН-Второй Лиги.

23 июля 2023 года «Кубань Холдинг» примет «Рубин Ялту» в станице Павловская в рамках 2-го тура Второй Лиги Дивизиона Б Группы 1. Изначально игра должна была состояться в Ялте.