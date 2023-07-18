ФНЛ согласовала порядок проведения матчей между ялтинским «Рубином» и «Кубань Холдинг»
Поделиться
Администрация ФНЛ согласовала порядок проведения матчей между «Кубань Холдинг» и «Рубином» из Ялты, сменив при этом очерёдность проведения игр, сообщается в телеграм-канале ЛЕОН-Второй Лиги.
23 июля 2023 года «Кубань Холдинг» примет «Рубин Ялту» в станице Павловская в рамках 2-го тура Второй Лиги Дивизиона Б Группы 1. Изначально игра должна была состояться в Ялте.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:11
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
18:51
-
18:40
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:35
-
17:21
Партнерский контент