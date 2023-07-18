Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Нефтчи»: красно-белые забили два мяча подряд

«Спартак» — «Нефтчи»: красно-белые забили два мяча подряд
Комментарии

Сегодня, 18 июля, проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи». Игру принимает «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток раздался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий Павел Мелёшин на 34-й минуте, а спустя мгновения красно-белые увеличили преимущество. Забил Квинси Промес с передачи Антона Зиньковского.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
18 июля 2023, вторник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 0
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
1:0 Мелёшин – 34'   2:0 Промес – 37'

Свой предыдущий товарищеский матч — с «Акроном» — «Спартак» сыграл вничью со счётом 1:1. Гол в составе красно-белых в той встрече забил россиянин Павел Мелёшин.

Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем против «Оренбурга» на «Открытие Банк Арена» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023