«Спартак» — «Нефтчи»: красно-белые забили два мяча подряд

Сегодня, 18 июля, проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи». Игру принимает «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток раздался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий Павел Мелёшин на 34-й минуте, а спустя мгновения красно-белые увеличили преимущество. Забил Квинси Промес с передачи Антона Зиньковского.

Свой предыдущий товарищеский матч — с «Акроном» — «Спартак» сыграл вничью со счётом 1:1. Гол в составе красно-белых в той встрече забил россиянин Павел Мелёшин.

Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем против «Оренбурга» на «Открытие Банк Арена» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.