«Аль-Ахли» предложил Сент-Максимену из «Ньюкасла» контракт на € 15 млн в год

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен в ближайшее время может стать игроком саудовского «Аль-Ахли». Стороны активно ведут переговоры, сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовский клуб уже сделал устное предложение «сорокам» по французскому игроку в размере € 25 млн без учёта различных бонусов. В английском клубе теперь ждут официального писмьенного предложения от «Аль-Ахли», чтобы провести полноценный трансфер. Сен-Максимену также предложили хороший контракт на сумму в € 12-15 млн в год. Но сам игрок ещё не уверен в этом переходе, поскольку к нему проявил интерес «Наполи». Таким образом, и футболист, и «Ньюкасл» сначала намерены подождать предложение от итальянского клуба, а затем уже принимать окончательное решение.

В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Действующий контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн.