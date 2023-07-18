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Спортивный директор «МЮ» — о Рашфорде: он вступает в свои лучшие футбольные годы

Спортивный директор «МЮ» — о Рашфорде: он вступает в свои лучшие футбольные годы
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Спортивный директор английского «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал подписание с 25-летним воспитанником клуба Маркусом Рашфордом нового контракта, рассчитанного до 30 июня 2028 года.

«С тех пор как Маркус присоединился к нашей академии 18 лет назад, он олицетворяет собой всё то, что необходимо для успеха в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

Он блестящий талант, при этом он скромный, преданный и целеустремлённый. Он вступает в свои лучшие футбольные годы. Мы знаем, что от него ещё многого можно ожидать. Мы видим жажду, с которой Маркус хочет достичь высочайшего уровня успеха здесь, в «Манчестер Юнайтед».

Работа с Эриком тен Хагом и его тренерами — идеальная среда для дальнейшего развития Маркуса в качестве одного из лучших атакующих игроков в мире», — приводит слова Джона Мерто официальный сайт клуба.

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