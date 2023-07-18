Спортивный директор «МЮ» — о Рашфорде: он вступает в свои лучшие футбольные годы

Спортивный директор английского «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал подписание с 25-летним воспитанником клуба Маркусом Рашфордом нового контракта, рассчитанного до 30 июня 2028 года.
«С тех пор как Маркус присоединился к нашей академии 18 лет назад, он олицетворяет собой всё то, что необходимо для успеха в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».
Он блестящий талант, при этом он скромный, преданный и целеустремлённый. Он вступает в свои лучшие футбольные годы. Мы знаем, что от него ещё многого можно ожидать. Мы видим жажду, с которой Маркус хочет достичь высочайшего уровня успеха здесь, в «Манчестер Юнайтед».
Работа с Эриком тен Хагом и его тренерами — идеальная среда для дальнейшего развития Маркуса в качестве одного из лучших атакующих игроков в мире», — приводит слова Джона Мерто официальный сайт клуба.
- 18 июля 2023
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
22:13
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:58
-
21:44
-
21:36
-
21:29
-
21:19
-
21:13
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:30