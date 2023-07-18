«Спартак» обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче

Сегодня, 18 июля, прошёл товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи». Игру принимал стадион «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток раздался в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Павел Мелёшин на 34-й минуте, а через несколько минут красно-белые увеличили преимущество. Забил Квинси Промес с передачи Антона Зиньковского. Во втором тайме голов не было, матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Спартака».
Свой предыдущий товарищеский матч — с «Акроном» — красно-белые сыграли вничью со счётом 1:1. Гол в составе «Спартака» в той встрече забил россиянин Павел Мелёшин.
Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
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