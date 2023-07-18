Гендиректор «Спартака» Малышев: Эракович? Если кто-то хочет играть в «Зените» — адьос

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал сорвавшийся переход защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Игрока теперь связывают с трансфером в санкт-петербургский «Зенит».
«Зенит» украл Эраковича у Спартака? Я бы воздержался от каких-то резких формулировок. Может быть, чуть по-другому сформулировал бы: мы, «Спартак», хотим, чтобы у нас играли игроки, которые хотят играть в «Спартаке». Если кто-то хочет играть в «Зените», то, пожалуйста, адьос.
Не хочу вдаваться в детали. Мне кажется, много факторов сыграли свою роль. В любом случае мы продолжаем работать, поэтому не остановимся.
Трансфер был согласован, но обстоятельства и обязательства «Црвены Звезды» перед «Газпромом» сыграли свою роль? Я не знаю, какие обязательства у «Црвены Звезды» перед «Газпромом». Я не видел у них контракта. На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Этого трансфера точно не будет? Я думаю, что не будет. Какая была причина, что трансфер сорвался? Я бы не хотел рассказывать о деталях переговоров», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки 22-летнего Эраковича у «Црвены Звезды». Прежде сообщалось, что защитник согласовал свой переход в «Спартак», а московский клуб достиг договорённости с сербским клубом.
- 18 июля 2023
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