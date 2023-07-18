«Аль Хиляль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Не исключено, что трансфер будет осуществлен.

Напомним, ранее появилась информация, что Малком на грани отъезда и может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Руководство саудовского клуба узнало, что «Зенит» требует за Малкома € 50 млн. Игроку предложили контракт от € 10-12 млн в год.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022-го подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В составе «Зенита» бразилец стал четырёхкратным чемпионом России, также один раз выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство.