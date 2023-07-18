Джикия заявил, что удивился трансферам Медины в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит»

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что его удивил переход полузащитника Хесуса Медины в московский клуб и трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Если не ошибаюсь, то почти 30 лет не было такого. Я удивился трансферу Медины. Удивился не только этому переходу из ЦСКА, но и другому. Оказывается, и такое бывает. Переход Марио Фернандеса? Совершенно верно. Почему удивился? Не хочу ковыряться в том, кто и что говорил, но мы все прекрасно знаем эту историю. Меня это удивило. Это максимум, что я скажу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» 10 июля 2023 года, заключив контракт до 30 июня 2026 года.
Марио Фернандес стал игроком «Зенита» 17 июля 2023 года.
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