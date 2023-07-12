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Гендиректор «Спартака» Малышев: Медина не успел стать легендой ЦСКА за прошедший сезон

Гендиректор «Спартака» Малышев: Медина не успел стать легендой ЦСКА за прошедший сезон
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из стана соперника по московскому дерби, ЦСКА.

«Понятно, что переход из ЦСКА вызывает эмоции. Надеюсь, что не очень сильные, потому что Медина не успел стать легендой ЦСКА за прошедший сезон. Мы смотрели больше на спортивную составляющую. Он обладает теми качествами, которые мы искали. К сожалению, мы не смогли иначе закрыть эти необходимости. Мы приняли решение пригласить этого игрока, потому что он был нужен нам со своими игровыми качествами. Надеюсь, что своей игрой на поле он заслужит доверие болельщиков», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Медина провёл в ЦСКА полтора сезона, подписав контракт с клубом в январе 2022 года.

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