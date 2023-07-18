Бесчастных: приветствую желание играть в Европе, но чтобы уехать, надо быть лучшим у нас

Бывший нападающий «Спартака», «Вердера» и «Расинга» Владимир Бесчастных порассуждал на тему того, откуда у многих российских футболистов есть большое желание поиграть в сильных европейских чемпионатах.
«Не знаю… Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую — если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5 — это значит, он хочет расти. Но опять-таки — если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь.
Что могу посоветовать, исходя из своего опыта, к примеру, в Турции? Я был в Турции 10 лет назад, всё изменилось. Тогда там была довольно своенравная жизнь, на улице так просто не погуляешь. Если привык к спокойной жизни, в Турцию лучше не ехать», — приводит слова Бесчастных издание «РБ Спорт».
- 19 июля 2023
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:04
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
22:13
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:58
-
21:44