Бесчастных: приветствую желание играть в Европе, но чтобы уехать, надо быть лучшим у нас

Бывший нападающий «Спартака», «Вердера» и «Расинга» Владимир Бесчастных порассуждал на тему того, откуда у многих российских футболистов есть большое желание поиграть в сильных европейских чемпионатах.

«Не знаю… Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую — если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5 — это значит, он хочет расти. Но опять-таки — если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь.

Что могу посоветовать, исходя из своего опыта, к примеру, в Турции? Я был в Турции 10 лет назад, всё изменилось. Тогда там была довольно своенравная жизнь, на улице так просто не погуляешь. Если привык к спокойной жизни, в Турцию лучше не ехать», — приводит слова Бесчастных издание «РБ Спорт».