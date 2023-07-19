Главный тренер «Ньюкасла»: вынуждены продать Сент-Максимена из-за финансового фэйр-плей

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сообщил, что клуб работает над продажей полузащитника Аллана Сент-Максимена в «Аль-Ахли».
«Переговоры идут. Мы вынуждены продавать из-за финансового фэйр-плей, хотя я не хочу терять Аллана. Финансовый фэйр-плей в какой-то степени вынуждает нас это делать.
Судя по всему, сделка состоится. Порой необходимо принимать такие шаги ради роста клуба», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Действующий контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн.
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