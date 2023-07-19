«Аль-Хиляль» готов платить Малкому € 18 млн в год — Скира
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Саудовский клуб «Аль-Хиляль», который ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе нападающего Малкома, уже подготовил контракт для бразильского футболиста. По нему 26-летний форвард будет получать € 18 млн в год, соглашение будет действовать три года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» ещё не согласовал переход Малкома с «Зенитом», но клуб очень заинтересован в этом трансфере. Сообщалось, что за переход нападающего российская команда может получить € 50 млн. Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне бразилец принял участие в 33 матчах, забив 26 голов и отдав девять результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром сезона в Российской Премьер-Лиге.
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