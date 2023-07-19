«Аль-Хиляль» ещё не договорился по Малкому, но клуб сильно заинтересован в трансфере

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» проявляет интерес к подписанию нападающего «Зенита» Малкома, однако по-прежнему не согласовал условия сделки, вопреки заявлению местных СМИ. Об этом сообщает журналист Раиса Симплицио в «Твиттере» со ссылкой на близких к футболисту людей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» просит за 26-летнего Малкома € 50 млн, в «Аль-Хиляле» готовы платить футболисту € 10-12 млн в год. «Чемпионату» ранее стало известно, что стороны продвинулись в переговорах по трансферу и он, в итоге, может быть осуществлён.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, когда перешёл из «Барселоны». С тех пор в 109 матчах нападающий забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

В «Аль-Хиляле» Малком будет выступать вместе с Калиду Кулибали, Рубеном Невешем и Сергеем Милинковичем-Савичем.