«Севилья» — «Индепендьенте дель Валье»: во сколько матч Кубка Вызова, где смотреть

Сегодня, 19 июля, состоится матч первого в истории Кубка Вызова, турнира, состоящего из одной игры. В этой встрече сойдутся испанская «Севилья», ставшая победителем Лиги Европы, и триумфатор Судамерикано-2022 эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» и будет посвящена Антонио Пуэрте, футболисту с трагической судьбой. Бывший игрок «Севильи» умер в 2007 году от сердечного приступа в возрасте 22 лет.

В прямом эфире игру Кубка Вызова покажет телеканал «Матч ТВ».