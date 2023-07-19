«Севилья» — «Индепендьенте дель Валье»: во сколько матч Кубка Вызова, где смотреть
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Сегодня, 19 июля, состоится матч первого в истории Кубка Вызова, турнира, состоящего из одной игры. В этой встрече сойдутся испанская «Севилья», ставшая победителем Лиги Европы, и триумфатор Судамерикано-2022 эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» и будет посвящена Антонио Пуэрте, футболисту с трагической судьбой. Бывший игрок «Севильи» умер в 2007 году от сердечного приступа в возрасте 22 лет.
В прямом эфире игру Кубка Вызова покажет телеканал «Матч ТВ».
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