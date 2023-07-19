Президент ФИФА пообещал говорить только положительные слова до конца женского ЧМ-2023
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение о чемпионате мира по футболу среди женщин — 2023, стартующем завтра, 20 июля.
«До 20 августа (дата финала ЧМ-2023 среди женщин. — Прим. «Чемпионата») вы будете слышать от меня только положительные отзывы обо всём и обо всех, и если кто-то всё ещё чем-то недоволен, то мне очень жаль.
Когда наступит 21 августа, мы сосредоточимся на других мировых проблемах. Мы будем решать все возникающие проблемы. Если серьёзно, мы сделали важные шаги», — приводит слова Инфантино BBC.
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