В «РБ Брагантино» отреагировали на возможный трансфер Клаудиньо. У клуба 20% прав

Журналист Йонас Стельманн написал в «Твиттере», что связался с одним из менеджеров «Ред Булл Брагантино» — клуба, владеющего 20% прав на полузащитника «Зенита» Клаудиньо. В команде отреагировали на возможный уход футболиста во «Фламенго».

«Предупредили ли нас о возможной сделке? Я уверен, что мы будем проинформированы, как только это произойдёт», — сказал собеседник.

26-летний Клаудиньо выступал за «РБ Брагантино» с 2019 по 2021 год, затем футболист перешёл в «Зенит». Летом 2022 года бразилец продлил соглашение с нынешним клубом на пять лет. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо сумел завоевать четыре трофея. Отмечалось, что «Фламенго» продолжает переговоры о переходе игрока, но они идут с трудом.

Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае. Видеоролик: