«Зенит» объявит о подписании Страхини Эраковича 20 июля — Mozzart Sport
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Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович в четверг, 20 июля, официально станет игроком «Зенита». Об этом сообщает Mozzart Sport.
Переход 22-летнего футболиста обойдётся российскому клубу в € 7 млн, сам Эракович за четыре года контракта заработает € 6 млн. Также в сделку будет включено 10% с последующей продажи «Зенитом» серба в другой клуб.
Напомним, ранее в сербских СМИ сообщали, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки 22-летнего Эраковича у «Црвены Звезды». Ранее появлялась информация, что защитник согласовал переход в «Спартак», а московский клуб достиг договорённости с сербским. Появлялась информация, что Эракович уже прилетел в Россию и проходит медицинский осмотр перед трансфером в «Зенит».
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