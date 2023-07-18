Джикия отреагировал на решение защитника «Црвены» Эраковича не переходить в «Спартак»

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал сорвавшийся переход защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Игрока теперь связывают с трансфером в санкт-петербургский «Зенит».

«Это индивидуальный выбор каждого человека — как и его карьера и его жизнь. Лучше ему задавать эти вопросы, когда он будет в футболке какой-то команды», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки 22-летнего Эраковича у «Црвены Звезды». Прежде сообщалось, что защитник согласовал свой переход в «Спартак», а московский клуб достиг договорённости с сербским клубом.

В прошлом сезоне Страхиня Эракович провёл 26 матчей за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии и отметился одной результативной передачей.