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Мэтт Доэрти вернётся в «Вулверхэмптон»

Мэтт Доэрти вернётся в «Вулверхэмптон»
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31-летний ирландец Мэтт Доэрти вернётся в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, сделка находится в процессе. Медицинское обследование ирландский защитник прошёл.

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