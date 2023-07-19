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Онана: играть в АПЛ за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», просто невероятно!

Онана: играть в АПЛ за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», просто невероятно!
Андре Онана
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Голкипер миланского «Интера» Андре Онана рассказал, что все стороны хотели, чтобы состоялся его переход в «Манчестер Юнайтед».

«Важно быть честным и всегда говорить людям правду. Я человек, который всегда хочет новых вызовов. Играть в английской Премьер-лиге за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», просто невероятно! Все стороны хотели, чтобы переход состоялся. Но важно то, что. даже если бы я остался, я был бы одинаково счастлив, потому что у меня никогда не было проблем в «Интере». Действительно, в Милане родилась магия, которую трудно объяснить.

Да, выбор продолжить традицию Петера Шмейхеля, Эдвина ван дер Сара и Давида де Хеа делает меня гордым и ответственным: я хочу выигрывать трофеи со своими новыми товарищами», — приводит слова Онана Get Football News Italy, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

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