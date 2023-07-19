Даниил Денисов: хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль
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Российский защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями после получения бронзовой медали за прошлый сезон.
«Все решения принимали не мы — узнали об этом по факту. Получили медали — радостно, наверное. Особенно мне, первая медаль. Но хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль.
Это как постепенная история. Мы идём по лестнице, по какому-то пути, и шаг за шагом движемся вперёд, не опуская планку, а только её поднимая. Приятные ощущения от медалей, потому что у меня до этого была только медаль победителя Кубка России», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».
Напомним, в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
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