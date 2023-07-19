Даниил Денисов: матч с «Нефтчи» показывает, что болельщики нам всегда помогают

Российский защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями после товарищеского матча с азербайджанским «Нефтчи» (2:0).

«Давно такой атмосферы не было, мы соскучились. Только рады тому, что болельщики пришли. Только в паре матчей лично видел такую атмосферу на матчах «Спартака». Я дебютировал в игре с «Ахматом», когда на трибунах ещё было много болельщиков. Но это было давно. Очень радостно, когда болельщики приходят и устраивают перформансы. Это супер! Мы стараемся на поле в ответ тоже показать хороший перформанс.

В нынешних условиях на нашем стадионе не так много болельщиков, особенно активных. Конкретно матч с «Нефтчи» показывает, что болельщики нам всегда помогают, без них играется по-другому», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».