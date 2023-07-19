Дьяков отреагировал на возможный трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил возможный переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Конечно, «Зенит» потеряет лидера и лучшего игрока прошлого сезона. Деньги очень большие предлагает клуб из Саудовской Аравии, поэтому стоит подумать, чтобы заработать такие деньги на трансфере. С другой стороны, потеряют лидера Премьер-Лиги», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.

Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.