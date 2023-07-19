Петржела: Малком? В Саудовскую Аравию зовут игроков из топ-клубов. «Зенит» не исключение

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе из петербургского клуба бразильского форварда Малкома.

«Я совсем не удивлюсь, если Малком уйдёт из «Зенита» этим летом. Раз позвали в Саудовскую Аравию. Это предложение достойно, чтобы как минимум рассмотреть его. Туда зовут сейчас игроков из всех топ-клубов: «Зенит» не исключение. Уверен, что его уход не станет проблемой для команды. В «Зените» сейчас множество классных футболистов, которые легко смогут заменить его», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.

Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.