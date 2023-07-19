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Руководство «Пеньяроля» приказало выкосить полосы на газоне наискосок в знак протеста

Руководство уругвайского клуба «Пеньяроль» во главе с Игнасио Рульо дало указание агрономам домашнего стадиона «Кампеон-дель-Сигло» выкосить газон специальным образом, чтобы выразить несогласие с последними судейскими решениями.

Перед воскресным матчем с «Бостон Ривер» на изумрудного цвета газоне стадиона появилась тёмно-зелёная скошенная к одной стороне полоса. Расположенная в конце второй трети поля, она имитирует графическое изображение офсайдных линий, но неправильно построенных.

Фото: El Observador

«Мы сделали срез таким образом, чтобы показать, как эти линии строят арбитры в матчах «Пеньяроля» с помощью VAR», – приводит слова Рульо El Observador.

В течение прошлой недели «Пеньяроль» отозвал своих представителей из всех органов уругвайской ассоциации (AUF). Причина недовольства – работа судейской бригады на матче чемпионата с «Данубио» (0:1). Таким образом, стрижка газона стала очередным актом борьбы.

Добавим, что обычно газон на домашней арене «Пеньяроля» выстригается параллельными линиями. Состояние покрытия, к слову, две недели назад признала идеальным инспектор КОНМЕБОЛ Маристела Кун. «Кампеон-дель-Сигло» претендует на финал Южноамериканского кубка в конце октября.