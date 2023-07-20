Агент: Рожерио собирался приезжать в Россию на этой неделе, он очень расстроен

Футбольный агент Винисиус Пратес прокомментировал срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в московский «Спартак».

«В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен», — приводит слова Пратеса издание «РБ Спорт».

Напомним, вечером 19 июля сообщалось, что переход защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак» сорвался, несмотря на то что стороны были близки к договорённости по переходу бразильца.

25-летний Рожерио играет за чёрно-зелёных с 2017 года, ранее в своей карьере он числился в «Ювентусе», но так и не сыграл ни единого матча за туринский клуб.

Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В минувшем сезоне 25-летний бразильский защитник отыграл 36 матчей за «Сассуоло» в Серии А и записал на свой счёт три результативных передачи.