Бышовец: Семак должен справиться в случае ухода Малкома и Вендела

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак должен справиться с ситуацией, если команду покинут бразильские игроки Малком и Вендел.
«Думаю, потеря Малкома скажется на «Зените», конечно. Это лидер команды, влияющий на результат и качество игры. Что касается Вендела, это достаточно универсальный игрок, который балансировал атаку и оборону. Тем не менее это не должно повлиять на окончательный результат. Я всё‑таки являюсь сторонником того, чтобы играли наши футболисты.
Возможно, пора им проявить себя, у них появится игровая практика. Считаю, что большой разницы не будет. Разве что ментально, по стилю. Всё же «Зенит» в последнее время строил игру вокруг иностранцев.Думаю, Семак должен справиться. Есть все основания это полагать. Тем более ухода бразильцев стоило ожидать», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».
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