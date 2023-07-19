Червиченко: Вендел всегда с кислой мордой. Зачем переживать из-за его ухода из «Зенита»?
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из «Зенита».
«Вендел не является ведущим бразильцем в «Зените». Хороший игрок, но не понимаю, почему вокруг него столько соплей. Ну уходит и уходит. Вендел какой-то амёбный, флегматичный и всегда с кислой мордой. Зачем переживать из-за его ухода из «Зенита»?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Вендел перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец по три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован бразильский «Палмейрас».
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