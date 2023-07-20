Мартино пока не решил, выйдут ли Месси и Бускетс с первых минут игры с «Крус Асулем»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино оценил возможность выхода новичков команды аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса с первых минут матча Кубка лиг против «Крус Асуля». Встреча пройдёт 21 июля.

«Из того, что я видел до сих пор, они будут в хорошем состоянии для игры, и вполне вероятно, что в пятницу они смогут появиться на поле. Будут ли они в стартовом составе или выйдут во второй половине — нам ещё предстоит принять решение, но, как мне кажется, Лео, как и Буси, могут сыграть», — сказал Мартино ESPN Fútbol 12.

«Интер Майами» не выигрывал в МЛС c 13 мая. За более чем два месяца команда потерпела в турнире три поражения при восьми ничьих. «Крус Асуль» в данный момент занимает последнее место в чемпионате Мексики. Команда потерпела три поражения на старте сезона, забив всего один гол.